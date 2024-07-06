Bengü, pet şişe fırlatarak rotesto edildi
Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Van'da konser veren şarkıcı Bengü, bazı seyirciler pet şişe fırlatarak protesto edildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6'ıncı durağı Van'da etkinlikler, devam ediyor.
Dün akşam, festival kapsamında sahne alan Bengü, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi.
Yoğun katılımın olduğu konserde Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı Bengü, konserini; "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sonlandırdı.
Bengü'nün konser alanını terk etmesinin ardından bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatarak ünlü şarkıcıyı protesto etti.
Fotoğraflar: AA