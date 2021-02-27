Sıcak gelişme! Kabusu yaşamıştı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİNDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu.

ŞİKAYETİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın şikayetçi olmasının ardından Ali Barış E. dün gözaltına alındı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ali Barış E., bu sabah polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.