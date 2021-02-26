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HaberlerGündem3. SayfaPSİKOPAT! Son dakika: "Beni ölümle tehdit ediyor!"
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"Beni ölümle tehdit ediyor!"

İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan 20 yaşındaki Elvan Koç, eski sevgilisinin gözü önünde kendini kestiğini ve ölümle tehdit edildiğini söyledi. Uzaklaştırma kararı aldıran genç kız, çocukluk arkadaşının da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılmakla korkutulduğunu belirtti

PSİKOPAT! Son dakika:
DHA

İstanbul Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başladı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kesen, intihar edeceğini söyleyen Ali Barış E., en son ölüm tehditlerinde bulundu.

"MADDE BAĞIMLISIYDI AYRILMAK İSTEDİM"

DHA'da yer alan habere göre şikayetçi olan Elvan Koç, "Bundan bir ay önce böyle bir şey yaşayacağımı biri bana söylese inanmazdım. Gerçekten başa gelmeden anlaşılmıyormuş. İki yıl kadar birlikteliğimiz oldu. Madde bağımlısı olduğunu benden gizledi. Ben öğrendiğimde ayrılmak istedim.

"BENİ VE AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Tedavi olacağını, bunları bırakacağını söyledi. Sözlerine inanarak devam ettim ama bir değişim olmadı. Ben de ayrılmak istedim. Ayrılmak isteyince bunları yaşadık. Evime silahıyla gelip, eğer aşağı inmezsem yukarı çıkıp önce ailemi, sonra beni öldüreceğini ardından da kendi kafasına sıkarak intihar edeceğini söyledi" dedi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KENDİNİ KESMEYE BAŞLADI"

Eski erkek arkadaşının şikayetçi olduktan sonra da kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyen Koç, "Bana tehdit mesajları atıyordu. 'Seni öldüreceğim, seni sakat bırakacağım içeri girdiğimde de kafam rahat olacak çünkü sen o haldeyken kimse sana bakmayacak, çıkınca ben bakacağım' şeklinde mesajlar atıyordu. En son ayrılmak istediğimi söyleyince gözümün önünde kendini kesmeye başladı, bileklerini kesti. Her yer kan revan içinde kaldı.

"ASIL ŞOVU BEN YAPACAĞIM"

Eğer 'barıştım' demezsem sonra beni öldüreceğini söyledi. Şikayetçi olduktan sonra, konu haberlere yansıyınca evin önüne geldi yine. Camdan alkış yaparak 'sen şovunu yaptın ama asıl şovu ben size göstereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN ÖLEN, VURULAN, YAKILAN KADINLAR VAR"

Elvan Koç'un yakın arkadaşı Ela Çekiç de Koç'un eski erkek arkadaşından tehdit mesajları aldı. Bir güzellik merkezinde çalışan 21 yaşındaki Çekiç yüzüne kezzap atılmakla tehdit edildiğini belirtti. Çekiç, "Elvan ile yakın arkadaşız diye onları benim ayırdığımı düşündü.

'Sen evlenemedin onun da evlenmesini istemiyorsun.' şeklinde mesajlar attı. Ben engelledim. Başta ciddiye almadım. Daha sonra tehdit etmeye başladı. Sen çalıştığın yere işine güveniyorsun. Güzelliğine güveniyorsun. O güzelliğini suratına kezzap dökerek senden alırım dedi.

"SENİN CANIN 3 LİRA, BİR MERMİ KADAR"

'12 sene ceza aldım 6 ay yatıp çıktım. Seni vurup 15 sene ceza alırım 1 senede çıkarım. Senin canın 3 lira, bir mermi kadar' dedi. Daha önce de uyuşturucu satıcılığı nedeniyle ceza almıştı. Uzaklaştırma kararımız daha bugün çıktı ama karar çıktı diye tehlike gitmiş değil. Her an başımıza bir şey gelebilir. Karşıdaki insan uzaklaştırma kararını kale alacak birisi değil. Kendisi zaten bunu söylüyor. 'İstediğiniz polise, istediğiniz savcıya gidin bir şey olmaz' dedi. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Her gün ölen, vurulan, yakılan kadınlar var. Biz onlardan olmak istemiyoruz" diye konuştu.

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