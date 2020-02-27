Benim Adım Melek 23. bölüm fragmanı

Çarşamba günleri ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Defne’yi bir kez kaybetmenin köşesinden dönen Ömer, bir daha böyle bir şey olmasına izin vermeyecektir. Melek, yüreği ağzında kızından gelecek haberi beklerken locada işler karışır ve Cumali, Melek’e yüklenir. Gelen telefondaki çığlıkla Melek’in çığlığı birbirine karışır. İşte Benim Adım Melek 22. bölüm özeti ve 23. bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 22. BÖLÜM ÖZETİ

Defne’yi kaçırarak aşkına sahip olacağını sanan Adnan’ın bundan sonraki adımı ne olacak?

Kerem’in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem’in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır.

Defne’yi bir kez kaybetmenin köşesinden dönen Ömer, bir daha böyle bir şey olmasına izin vermeyecektir. Melek, yüreği ağzında kızından gelecek haberi beklerken locada işler karışır ve Cumali, Melek’e yüklenir. Gelen telefondaki çığlıkla Melek’in çığlığı birbirine karışır.

BENİM ADIM MELEK 23. BÖLÜM FRAGMANI