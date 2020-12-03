Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fenomen dizinin son bölümünde Defne'nin Halil ve Melek'in geçmişlerini öğrendiği Benim Adım Melek 42. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri yeni bölüm için gün sayıyor. Benim Adım Belek yeni bölüm fragmanı izle...

BENİM ADIM MELEK 43. BÖLÜM FRAGMANI

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) December 2, 2020

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.

Defne, Melek ve Halil’in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek’in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne’nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.

Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay’ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?