Benim Adım Melek 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek son bölümüne Melek'ın hastalanması damgasını vurdu! Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Benim Adım Melek 47. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle

BENİM ADIM MELEK 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) January 6, 2021

BENİM ADIM MELEK 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefise’nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir… Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali’ye sinirlidir. Melek’in Nefise’nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem’in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza’nın arası da Kenan’dan dolayı gergindir. Halil, Mirza’nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır?

Gülşad’ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza’nın yokluğu fark edilirken Gülşad’tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?

Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?