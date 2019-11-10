Benim Tatlı Yalanım 22. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Benim Tatlı Yalanım'da Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer başrolü paylaşıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

BENİM TATLI YALANIM 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım, yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde olacak.

BENİM TATLI YALANIM 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahkeme Kayra’nın geçici velayetini Aylin’e vermiştir. Velayet davası süresince Nejat, Kayra’yı sadece mahkemenin belirlediği tarihlerde görecektir. Kayra evinden ayrılacaktır. Nejat yıkılır. Kızından ayrılmak istememektedir.

Bu sırada Nejat’ın aklına çılgınca bir fikir gelir. Nejat eve döndüğünde Suna endişeyle Nejat’ı beklemektedir. Nejat, mahkemenin sorunsuz geçtiğini söyler. Suna’nın bavulunu hazırlamasını ister. Nejat, Suna ve Kayra’yla beraber sürpriz bir tatile çıkacaktır.