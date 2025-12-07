Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Benin'de darbe girişimi | Dış Haberler

        Benin'de darbe girişimi

        Afrika ülkesi Benin'de darbe girişiminde bulunan askerler, ele geçirdikleri devlet televizyonundan hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:26
        Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, yönetime el koyduklarını açıkladı.

        Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" duyurdu.

        Askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" belirtti.

        Albay Yardımcısı Pascal Tigri liderliğindeki askerler, ardından ulusal televizyon kanalını ele geçirdi. Darbe bildirisini okuyan Tigri, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon’un görevden alındığını ilan etti. Tigri, kendisinin de yeniden yapılandırma için askeri komite başkanı olduğunu duyurdu.

        Fransa’nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon’un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

        Devlet Başkanı Patrice Talon’un durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Benin’de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu. Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.

