Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Gonca Vuslateri, Sadettin Saran, Canan Göztepe , Elif Gönlüm, Ergin Çetin Yıldırım, Osman Çarmıklı, Neşe Sert gibi İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı sergi; çocuk yaşlara kadar inen kalp damar hastalıklarının belirtilerini erken teşhis ve tedavi ile kalp ve damar sağlığında bilinç oluşturup, bu konuda koruyucu hekimlik sağlayarak tedavi hizmetleri sunan Türk Kalp Vakfı’nın başlatmış olduğu projeler kapsamında organize edildi.





"HERKESİ İYİ KALPLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Projenin fotoğraf çekimlerini gerçekleştiren Bennu Gerede;

"Toplumumuzda iyi kalpli olmaları ile örnek olan 11 iyi kalpli ismin iyiliğin ömrünü uzatan fotoğraflara hayat verdiği bu sergimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve herkesi iyi kalpli olmaya davet ediyoruz" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR PROJE"

Sadettin Saran, "Çok güzel bir proje gerçekten. Bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Bennu Hanım da çok güzel çekmiş fotoğraflarımızı. Çok başarılı bulduğum bir sanatçıdır kendisi” dedi.

Emina Jahovic ile ayrıldıkları haberleri sorulan Saran, sessizliğini korudu ve sergi dışında konuşmaktan çekindi.

Gonca Vuslateri ise, "Bennu ile uzun zamandır tanışırız ve çalıştığım 2. proje oldu. İyi bir şeye hizmet eden bir proje benim için çok anlamlı oldu" dedi.





"HOŞUMA GİDEN BİR SEYAHAT OLDU"

Yeni projeleri hakkında sorulan soruları cevaplayan Vuslateri, "Uzun uzun yazma sürecine girdim tiyatro ile ilgili. Bir seyahate gittim, Karadeniz turuna. Çok hoşuma giden bir seyahat oldu. Bol bol gezip, yemek yedim. Tabi biraz da kilo aldım bu sebepten” dedi.

Siyahlara bürünmüş hali ile de tüm dikkatleri üzerine çeken Vuslateri, "Kilo aldım, onu kapatmak için böyle giyindim. Hem şık da giyinsem beni rüküşler listesinin başına koyuyorsunuz'' diyerek gülümsedi. Gonca Vuslateri, derin göğüs dekoltesi ile de tüm bakışları üzerine çekti.

"SAĞLIĞIMIZIN İYİ OLMASINA VURGU YAPIYOR"

Osman Çarmıklı, "Seçim kurulu tarafından gelen bir teklifti, ben de bir katkım olacaksa seve seve katılırım dedim. Farkıdalığı yaratmak için başlatılan bu proje hem kalbin iyi olması, hem de sağlığımızın iyi olmasına vurgu yapıyor. Dolayısıyla kalbin iyi olması için insanların sevgi dolu olması lazım. Böylelikle hem kalbimizi koruyacağız, hem de iyi kalpli olacağız” dedi.