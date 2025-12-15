Bensu Soral'dan o yoruma cevap: Saydıklarının hiçbirini yapmak zorunda değilim

Bensu Soral, sosyal medya hesabından yıl sonu değerlendirmesinde bulunarak evde yılbaşı süslerken çektiği bir video yayımladı.

Paylaşımına; "2025 zordu, çok yordu.. Kayıplarımız oldu, hastalıklar oldu, ağladık, güldüğümüz de oldu" sözleriyle başlayan Bensu Soral, daha sonra; "Ülkemizde ve dünya genelinde çok büyük acılar ve hayal kırıklıkları yaşandı, hepsi ruhumuzu derinden yaraladı. Çoğunlukla zorluklarla mücadele içinde bir yıl oldu. Umarım 2026 hepimizin yaralarını sarar, buna çok ihtiyacımız var. Hepimize tavsiyem umudumuzu, inancımızı ve neşemizi asla kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

"SAMİMİ DEĞİLSİNİZ"

Bensu Soral'ın bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı dikkat çeken bir yorumda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "O kadar şehit oldu paylaşmadınız, o kadar çocuk öldü paylaşmadınız, o kadar kadın öldürüldü paylaşmadınız... Paylaştığınız şey herkesin yıl sonunda paylaştığı popüler kültür saçmalığının bir parçası olan yılbaşı ağacı... Konu yılbaşı veya ağacı değil ben de kutluyorum, belki ben de ağaç süslüyorum, yeni yılın gelişini kutluyorum fakat bahsettiğim ne kadar ünlü varsa hepiniz sahtesiniz. Samimi değilsiniz bir de bir sürü açıklama yazmışsınız sanki acılar çok umurunuzdaymış gibi laf olsun, torba dolsun... Ben yazayım, maksat bu konuda takdire şayan tebrik ettiğim, samimiyetine inandığım tek tük ünlü var isim belirtmek keza istemiyorum. Birisi de yine şehitlerimizi hem acımızı hem gururumuzu paylaşan Miss World'de ülkemizi temsil eden güzelimiz Ceren Arslan. Size zaten diyecek söz bulamıyorum."

Bu saydıklarının hiçbirini yapmak zorunda değilim, değiliz, önce bunu bil ama bilmeden, etmeden konuşuyorsun bari öğren; hepsi için paylaşım yaptım, gözyaşı döktüm ve hatta elimden gelen yardımı yaptım. Zaten şu yazdıklarını ciddiye bile almıyorum da belki farkındalığına bir etkim olur diye yazıyorum. Boş boş konuşup, kendini başkalarının hayatıyla heba ettiğin enerjine yazık. Gerçekte neler yaptığımızı bilsen, belki dışarıdan bu yazdıklarının ne kadar komik ve üzücü göründüğünü görebilirdin. 'Üzücü' diyorum. Çünkü sen ve senin gibi herkesin paylaşımının altına sadece olumsuz yorum yazarak gününü geçiren insanlar için üzülüyorum. Bu yüzden de size hiç kızamıyorum bile. Maalesef sevgisiz büyüyen çocukların kalabalık olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hayat çok kısa, lütfen enerjini kendine ve sevdiklerine harca, çevrendekilere sevgi göstermeyi dene. Emin ol o zaman başkalarıyla ilgili de güzel şeyler düşünmeye ve onların da iyiliklerini istemeye başlayacaksın. Bu çok güzel bir duygu. Umarım bir gün bunu yaşamaya başlarsın.