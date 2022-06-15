Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

Önceki gün objektiflere yansıyan Bensu Soral, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ablası Hande Soral'ın 15 gün önce oğlu Ali'yi kucağına aldığı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Yeğenim daha çok babasına benziyor ama çocuk bu, ilerleyen zamanlarda ablama da benzeyebilir" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bensu Soral, önceki gün Sarıyer'deki bir davette objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "HİÇ SORMAYIN!"

    Eşi Hakan Baş ile doludizgin bir tatil geçiren Soral, "Tatili hiç sormayın, zaten her anımız gazetelerdeydi." diyerek, gülümsedi.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "YEĞENİM BABASINA BENZİYOR"

    Ablası Hande Soral'ın 15 gün önce oğlu Ali'yi kucağına aldığı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Yeğenim daha çok babasına benziyor ama çocuk bu, ilerleyen zamanlarda ablama da benzeyebilir." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca yeni proje görüşmelerinin de devam ettiğini dile getiren Bensu Soral, detay vermekten kaçındı.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "ASLA KIYAFETLERİME KARIŞMAZ!"

    Öte yandan daha önce eşi Hakan Baş’ın kıyafetlerine karışıp, karışmadığı sorulunca Soral, "Yok, asla karışmaz. Zaten tarzlarımız aynı. Hakan’ın istediği gibi giyiniyorum bence..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "ARTIK ÜZERİMİZDE KARA BULUTLAR YOK"

    Evliliğinin çok iyi gittiğini de ifade eden Soral, "Artık üzerimizde kara bulutlar yok. Mutluyuz." açıklamasını yapmıştı.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "BEBEK KRİZİ"

    Ardından ünlü çiftin aralarında 'bebek krizi' çıktığı iddia edildi. Söylentilere göre; Baba olmak isteyen Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.

    Ancak kariyerine öncelik veren oyuncu, "Benim için henüz erken, daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabını verdi.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "MİNA CERAN İLE YAKINLAŞMA" İDDİASI

    Hakan Baş'ın ayrıca Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "EVLİLİĞİMİZ HASSAS BİR SÜREÇTE"

    'Üçüncü kişi' iddialarının ardından çiftten ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "HASSASİYET RİCA EDİYORUZ"

    Daha önce, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var." diyen çiftten Hakan Baş da, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz." açıklamasını yaptı.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    KRİZİ ATLATTILAR

    Soral ve Baş, yaşananların ardından aralarındaki buzları eritti. Çift, yeni yılı Paris'te karşıladı. İkili, barışmalarının ardından mutluluklarını sık sık Instagram'dan paylaşıyor.
  • Bensu Soral: Yeğenim babasına benziyor

    "ÇOCUK İSTİYORUZ AMA ŞU AN İŞLERİME ODAKLANDIM"

    Bensu Soral, geçtiğimiz yıl gazetecilerin, "Anne olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz ama her şeyin bir vakti, zamanı var. Şu an işlerime odaklandım." cevabını vermişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.