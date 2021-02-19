Reuters

İngilizlerin lüks otomobil üreticisi Bentley, yeni yıla rekor bir satış ile başladığını duyurdu.

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet markadan yapılan açıklamada, yılın ilk ayında geçen senenin aynı dönemine göre siparişlerin yüzde 50 oranında arttığı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, söz konusu artışta Çin pazarı büyük rol oynadı. Markanın CEO'su Adrian Hallmark konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yıl başında geçen senenin aynı dönemine göre satışlarımızı yüzde 50 artırdık. Çin, bu dönemde dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir performans gösterdi" dedi.

Bentley, 2020 genelinde 11 bin 206 adetlik satış rakamı açıklamıştı. İngiliz üreticinin, batarya teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, tam elektrikli bir model de geliştirebileceği belirtiliyor.