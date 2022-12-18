Deschamps dün yaptığı basın toplantısında Fransız oyuncular Karim Benzema ve Lucas Hernandez'in final maçını izlemeye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu, "Burada olmayan oyuncular hakkında konuşmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Maçı izlemeye kimin geleceğine karar vermek bana düşmez. Ben takıma ve sonuca odaklanırım." şeklinde yanıtlamıştı.