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Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile finalde karşılaşacak olan Fransa'da 'uçak krizi' yaşandı! Zinedine Zidane, Karim Benzema ve Michel Platini'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen daveti reddettiği öne sürüldü

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  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline birlikte gitme davetini reddettiği iddia edildi.

     
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    ABD basınından ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, finalde bugün Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da "uçak krizi" yaşandı.
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    Turnuva başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Fransa'da bulunan Benzama'ya, final maçı öncesi Macron'dan başkanlık uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gitme teklifi geldi.
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    34 yaşındaki Benzema ise eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi bu teklifi kabul etmedi.
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    Macron ve eşi Brigitte'in dahil olduğu uçağa, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku, 1980'lerde Fransa Milli Takımı formasını giyen Alain Giresse ile judo olimpiyat şampiyonu Teddy Riner katıldı. 
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    Lucas Hernandez de kafileye katılmayan Fransız milli oyuncular arasında yer aldı.
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    Benzema, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyememişti. 
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    34 yaşındaki futbolcunun turnuva başlamadan önce antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedilmişti. 
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.
  • Benzema'dan Macron'un teklifine ret!

    Deschamps dün yaptığı basın toplantısında Fransız oyuncular Karim Benzema ve Lucas Hernandez'in final maçını izlemeye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu, "Burada olmayan oyuncular hakkında konuşmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Maçı izlemeye kimin geleceğine karar vermek bana düşmez. Ben takıma ve sonuca odaklanırım." şeklinde yanıtlamıştı.

     

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