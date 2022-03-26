Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motorine bir zam daha! 26 Mart 2022 LPG, benzin, mazot ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorine bir zam daha gelmesinin ardından güncel benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Araç sahiplerinin gözü "Akaryakıta zam var mı? 26 Mart LPG, benzin, mazot ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularına çevrildi. İşte, 26 Mart güncel Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları

  • 01
    Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 26 Mart 2022: LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden olurken motorin fiyatlarına üst üste zam geldi. 23 Mart'ta benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruşluk zam gelmişti. Yapılan zammın hemen ardından 25 Mart tarihinde  motorine 1 lira 37 kuruş zam yapıldı. 24 Mart gece yarısı benzin ve motorine gelen zammın ardından 26 Mart güncel akaryakıt fiyatları araştırıldı. İşte, 26 Mart 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları...
  • 02
    Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 26 Mart 2022: LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

    Türkiye Petrolleri tarafından ilan edilen güncel listeye göre, geçtiğimiz gün (25 Mart) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlandı. Benzin fiyatlarında ise değişim beklenmiyor.
  • 03
    Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 26 Mart 2022: LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 26 MART

    Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. 

    Bu zammın hemen ardından 25 Mart'ta motorine 1.37 TL zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 25 Mart tarifesi şu şekilde:

    Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,58 TL’ye yükseldi

     

    İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,60 TL’ye yükseldi.

    Ankara'da ise  bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,68 TL’ye yükseldi.
  • 04
    Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 26 Mart 2022: LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    26 MART 2022 GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

    İzmir benzin fiyatı: 19,80

    Ankara benzin fiyatı: 19,78

    İstanbul benzin fiyatı: 19,70
  • 05
    Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 26 Mart 2022: LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ZAMLI MOTORİN FİYATLARI 26 MART

    Ankara motorin fiyatı: 23,68

    İstanbul motorin fiyatı: 23,60

    İzmir motorin fiyatı: 23,70
  • 06
    Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 26 Mart 2022: LPG, benzin, mazot ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

    Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.

    Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.