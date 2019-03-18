Benzin fiyatı bu gece yarısından itibaren 13 kuruş artacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) twitter hesabından yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 19/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 13 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.