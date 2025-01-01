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        Benzin için boynundan bıçakladılar!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırındaki akaryakıtı gasbetmek isteyen 3 kişiyle yaşadığı arbedede boynundan bıçaklanan sürücü, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:35
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        Benzin için boynundan bıçakladılar!
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        Kocaeli'de Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, araçtaki akaryakıtı gasbetmek istedi. Tır şoförü E.I, direnmesi üzerine çıkan kavgada boynundan bıçakla yaralandı.

        Fotoğraf: AA

        Arbedede aracına binerek olay yerinden kaçmayı başaran sürücü, yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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