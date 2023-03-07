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7 Mart Benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar benzin ve motorine zam ya da indirim gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. İşte 7 Mart 2023 Salı güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

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  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    Güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şubat ayında benzin ve motorinde uygulanan indirimler sonrasında, mart ayı itibarıyla motorine zam gelmişti. Peki, "Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi?" İşte 7 Mart 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

    Motorin fiyatlarına 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

    Motorin fiyatları için herhangi bir indirim-zam haberi bulunmuyor.

     

     
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    AKARYAKIT FİYATLARI 2022 YILINI BÖYLE KAPATTI

    Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL ve motorin fiyatları ise 23.50 TL'den yılı kapattı.
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,42 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,46TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TL
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,52 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,80 TL

    Motorin fiyatı: 21,90 TL

    LPG fiyatı: 11,99 TL
  • Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar 7 Mart 2023: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, zam ya da indirim gelecek?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,75 TL

    Motorin fiyatı: 22,00 TL

    LPG fiyatı: 11,79 TL

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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