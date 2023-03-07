Güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şubat ayında benzin ve motorinde uygulanan indirimler sonrasında, mart ayı itibarıyla motorine zam gelmişti. Peki, "Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi?" İşte 7 Mart 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...