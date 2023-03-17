Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorin fiyatlarında indirime gidildi. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 17 Mart güncel akaryakıt fiyatları listesi...