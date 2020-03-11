Benzin ve motorin indirimi ne kadar oldu? sorusu bu gece yarısından itibaren uygulanan fiyatlarla birlikte yanıt buldu. Pazartesi günü yaşanan petrol krizinin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da olağanüstü derece düşüş gösterdi. Benzinin tonu 440 dolardan 374 dolara, motorinin 420 dolardan 364 dolara kadar geriledi. Güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüş iç piyasada pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu kapsamda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıdı.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,74 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,23 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya indi.

Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya indi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.