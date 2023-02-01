Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak benzin ve motorin fiyatlarına 60'ar kuruş indirim gelmişti. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 1 Şubat Çarşamba 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...