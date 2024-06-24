Benzin ve motorine zam geldi! 25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine zam geleceği yönünde bir beklenti oluşmuş, fakat zam kararı ertelenmişti. Akaryakıt fiyatlarında 25 Haziran tarihinde gece yarısından itibaren tabela değişti. İşte 25 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi. Peki, "24 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?" İşte 25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ!
25 Haziran gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
LPG'de ise herhangi bir indirim ya da zam gelişmesi bulunmuyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,27 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,38 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,19 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,14 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,28 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,64 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,25 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,35 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,19 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,59 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,77 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,89 TL