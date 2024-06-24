Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki, "24 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?" İşte 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...