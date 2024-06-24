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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine zam geliyor! 24 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?

        Benzin ve motorine zam geliyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine zam geleceği yönünde bir beklenti oluşmuş, fakat zam kararı ertelenmişti. Akaryakıt fiyatlarında 25 Haziran tarihinde gece yarısından itibaren tabela değişiyor. İşte 24 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:59
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        1

        Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki, "24 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?" İşte 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!

        25 Haziran gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

        LPG'de ise herhangi bir indirim ya da zam gelişmesi bulunmuyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,29 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,67 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,19 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,15 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,57 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,64 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,63 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,19 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,94 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,89 TL

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