Benzine indirim bekleniyor! 3 Aralık benzin fiyatları ne kadar oldu?
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılması, brent petrol fiyatlarını aşağı yönlü destekliyor. Bununla beraber, benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek? İşte, indirim öncesi akaryakıt fiyatları...
Uluslararası piyaslarada brent petrolün fiyatı yüzde 2.3 azaldı. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentileriyle düştü. Bu gelişmeler beraberinde benzine indirim haberini de getirdi. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, detaylar...
BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,08 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,95 TL
Motorin litre fiyatı: 44,12 TL
LPG litre fiyatı: 25,54 TL
ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,51 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L
Benzin litre fiyatı: 43,97 TL
Motorin litre fiyatı: 45,26 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL