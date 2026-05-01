        Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değişkenliğini sürdürüyor. Özellikle brent petrol fiyatlarında yaşanan aşağı ve yukarı yönlü hareketler ve döviz kuru etkisi pompaya yansıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 2,28 TL, benzine ise 95 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Peki, "Benzine ve motorine zam var mı, benzin, motorin (mazot) LPG ne kadar oldu?" İşte 1 Mayıs 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 00:40 Güncelleme:
        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları; brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak şekilleniyor. Son günlerde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim beklentisini artırdı. Peki, "Benzine ve motorine zam mı geldi? 1 Mayıs Cuma benzin, motorin (mazot) LPG ne kadar oldu?" İşte 1 Mayıs 2026 Cuma benzin, motorin (mazot) LPG fiyatı...

        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

        28 Nisan gecesi yarısından geçerli olmak üzere motorinde litre başına 2,28 TL, benzinde ise 95 kuruşluk bir zam gelmişti.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.50 TL

        LPG litre fiyatı: 34.39 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
