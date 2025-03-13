Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Mart ayının başında peş peşe yapılan indirimin ardından bu kez benzine zam geldi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, zam sonrası benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…