Rutinde kız çocuklarına veriliyor olsa bile, Bera ismi aslında erkek ismidir. Kökeni Arapça olarak bilinir. Dilerseniz biraz isim analizine göz gezdirelim.

Bera İsminin Anlamı Nedir?

Olgunluk, seçkin kişi ve fazilet anlamlarına gelir. Peygamberimizin Ashabından birinin de bu adı taşıdığı biliniyor. Ülkemizde her 70000 kişiden biri Bera adını taşıyor.

Bera İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Peygamber zamanında yaşayan birinin bu ismi kullandığını yukarıda belirtmiştik. Yalnız Kuran’da Bera ismi geçmez. Taşıdığı anlamın güzelliğinden dolayı, bu adı bebeğinize vermenizde dinen hiçbir sakınca yoktur.

Bera İsminin Özellikleri

Paranın tüm kapıları açacağına inanırlar. Mutlaka kenarda yatırımları, birikimleri bulunur. Maddi duruma önem verirler. İnsanlara tereddütlü yaklaşırlar. Durumları hesap etme ve plancı davranmada üstlerine yoktur. Çocuklar ve ev yaşantısına uyumludurlar. Çözüm bulma, sorunlara müdahale etme konusunda oldukça yeterlidirler. Baskıya gelemezler, lider ruhları vardır. Hayatlarında en çok değer verdikleri insan, genellikle anneleri olacaktır. İş hayatında ve finans yönetiminde oldukça yeteneklidirler. Kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanırlar. İnsanlara çoğu zaman buz gibi dursalar da içlerindeki o narin adama ulaşmak çok zor değildir. Eğer Bera ismi bir karar aldıysa, onu uygulamaması için önünde hiçbir sebep duramaz. Çeşitli duyguları içinde birlikte özümseyebilir. Güçlü görünmeyi en iyi o becerecektir. Ev için bir Her kül seçilecekse, mutlaka Bera kazanacaktır. Ha unutmadan, kesinlikle titizdirler.