Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki süreçte ekonominin ana hatlarını belirleyecek olan paradigmayı ortaya koyduğu konuşmasını yaptı. Son derece tutarlı, rasyonel ve piyasaları rahatlatan bir açıklamaydı. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığını vurgulaması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına birkaç kez kuvvetli vurgu yapması, bütçe dengesinin sağlanmasına yönelik adımların atılacağını söylemesi çok önemliydi.

Önümüzdeki süreçte cari açığı küçültecek, mali dengeleri düzeltecek, ithalatı azaltıp, iç piyasayı canlandıracak, yapısal reformları önceleyecek, kısacası tasarrufu artırıp, büyümeyi yavaşlatacak, akılcı, piyasaları rahatlatan bir çerçeveydi anlattığı. Önümüzdeki süreçte kamu harcamalarının düşeceği, daha yavaş ve emin adımlarla borçları azaltmaya odaklanılacağı, vergi sisteminin dönüşeceği bir dönem olacak. 35 milyar dolarlık yıl sonu bütçe tasarrufu hedefi var. Tüketimin azalacağı, tasarrufun artacağı bir perspektifle mevcut sorunlarla mücadele edilebilir. Türkiye böyle akılcı bir çizgide ilerlerse kısa süre içinde gündelik sorunları aşacaktır. Önemli olan dış ve iç piyasalarda yatırımcıların güvenini kazanmak, parayı bollaştırmak ve kamu harcamalarını kısmak…

Yeni dönemde nasıl bir dış politika?

Öte yandan Albayrak’ın verdiği son derece olumlu mesajlara rağmen dolar uçarcasına yükselmeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Trump’ın Türkiyeye yönelik açıklamasının ardından rekor üzerine rekor kırıldı. Sırf dün bile trilyonlarca lira kazanıldı veya kaybedildi. ABD açıkça Brunson’ın ve mevcut ilişkilerdeki problemlerin intikamını almaya çalışıyor. Yaptığı haydutluktan başka bir şey değil fakat yeni dönemde romantik değil, gerçekçi bir dış politika izlemeliyiz.

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