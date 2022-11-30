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Haberler Gündem 3. Sayfa Berat kanalda bulunmuştu, sanığın cezası belli oldu
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Berat'ın kanalda cansız bedeni bulunmuştu, sanığın cezası belli oldu

Adana'da, 9 yaşındaki Berat Coşan Göl'ün sulama kanalında boğulmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığın cezası belli oldu. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık A.S.'ye verilen "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçu ve iyi hal indirimi ile 20 yıla düşürüldü. Maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç, karar duruşması sonrası, "Verilen ceza benim içimdeki ateşi söndürmedi. Bu suçu o sanık işledi. Yüksek mahkemeye gideceğim. Ben bu davanın peşindeyim. Adalete güveniyorum" dedi

Berat kanalda bulunmuştu, sanığın cezası belli oldu
Berat kanalda bulunmuştu, sanığın cezası belli oldu
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AA

Adana'da, kanalda cansız bedeni bulunan Berat Coşan Göl'ün (9) ölümüne ilişkin açılan davada karar çıktı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da ailesinin kaybolduğunu bildirdiği Berat Coşan Göl için polis ekiplerince sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cansız bedenini Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulmuştu.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Sanık A.S.
Sanık A.S.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık A.S., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç ile taraf avukatları hazır bulundu.

"HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRMÜ" SUÇU

Berat Coşan G&ouml;l
Berat Coşan Göl

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut deliller dikkate alınarak sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Son savunması alınan sanık A.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Berat Coşan Göl'ü ben öldürmedim. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Anne Songül Kılıç ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği A.S.'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. Maddesi'ndeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 20 yıla indirerek A.S'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"VERİLEN CEZA BENİM İÇİMDEKİ ATEŞİ SÖNDÜRMEDİ"

Berat Coşan G&ouml;l
Berat Coşan Göl

Maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç, karar duruşması sonrası AA muhabirine, "Verilen ceza benim içimdeki ateşi söndürmedi. Bu suçu o sanık işledi. Yüksek mahkemeye gideceğim. Ben bu davanın peşindeyim. Sonuna kadar da arkasında olacağım. Ben onun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet hapse çarptırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum." diye konuştu.

*Fotoğraflar: DHA

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