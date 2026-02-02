Berat Kandili duası ve anlamı: Diyanet ile Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi bugün idrak ediliyor. İslâm'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek isteyen İslam alemi kandil ibadetleri araştırması yapıyor. Bu kapsamda Berat Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali arama motorlarında en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Peki Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Berat Kandili duası okunuşu ve anlamı...
21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, bugün idrak ediliyor. Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar, Berat Gecesi’ni ibadet ve dua ederek geçirecek. Bu sebeple kandil gecesi ibadetleri gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Diyanet ile Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir, kandil duası nasıl edilir? Berat Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı…
RAMAZANIN MÜJDECİSİ BERAT KANDİLİ BUGÜN İDRAK EDİLİYOR
Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Berat Gecesi, bu yıl 2 Şubat Pazartesi günü idrak ediliyor.
İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor.
BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Berat Kandili'ne ait özel bir dua veya namaz bulunmamaktadır. Dua, kişinin Rabbi ile direkt olarak iletişim kurduğu andır. Bu nedenle kişinin Rabb’ine karşı isteklerini, sıkıntılarını ve şükürlerini bildirmesi öznel bir durumdur. Müslümanlar ellerini Rablerine açar ve içlerinden geldiği şekilde Rabbi ile iletişime geçerler.
Tüm bunlarla birlikte alimler, mübarek günlerde okunması için dua tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Bunlardan bazıları şöyledir:
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.
Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:
«Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39)
İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)
Şa’ban-ı şerîfin on beşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin Sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.
“Ey Allâh’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zalimlerden oldum.
“Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyanın ayetini (onlara imanın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri) nasîb et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmin!”
Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)
İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!
Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.
PEYGAMBER EFENDİMİZ BERAAT GECESİNDE NASIL DUA EDERDİ?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Berat Gecesi’ne dair özel bir duasına kaynaklarda rastlanmamaktadır. Yukarıda zikredilen Hadis-i Şerifte görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz, Berat Gecesi’nde gece ibadete (nafile namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak) kalkmayı, o gecenin gündüzünü oruçla geçirmeyi; Allah’tan mağfiret dileme, rızık isteme ve belalardan dolayı kurtuluş istemeyi tavsiye etmektedir.
Öte yandan Peygamber Efendimiz'in Berat gecesinde, ''Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ'' duasını çok okuduğu belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ettiği rivayet edilmektedir:
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Berat Kandili gecesi kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunmaktadır.
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.
Her rekatta bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır. 100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.
Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 defa okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER
Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.
Vakit namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.
Nafile namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.
Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.
Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önemlidir.
Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.
Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.