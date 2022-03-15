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Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Gecesinin yaklaşmasıyla birlikte, Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri araştırılmaya başlandı. Ramazan ayını büyük bir heyecanla bekleyen Müslümanlar, Berat Kandilini ibadetle geçirmek istiyor. Peki, Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte, kandil ibadetleri...

  • 01
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Berat Kandili için de geri sayım başladı. Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? sorusu kandili ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Berat Kandili önemi nedir, ne oldu? İşte, tüm merak edilenler...
  • 02
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    BERAT GECESİ NE ZAMAN 2022?

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor.
  • 03
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    BERAT NE DEMEK?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

    Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.
  • 04
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?

    Bin adet Salavat

    Bin adet La İlahe İllallah

    Bin adet Estağfirullah El Azim

    Bin 1 adet ihlas Suresi

    Yüz adet Besmele

    Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

    129 Adet Ya Latif
  • 05
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
  • 06
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ

    Berat Gecesi çekilecek zikirler: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
  • 07
    Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

    BERAT GECESİ İBADETLERİ

    Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

    1- Gündüzünde oruç tutmak

    2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

    3- Kur'an-ı kerim okumak

    4- Tevbe istiğfar etmek

    5- Salavat getirmek

    6- Allah'ı çokça zikretmek

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