Berat Kandili mesajları ve sözleri, 6 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek olan Berat Kandili Gecesi'ne sayılı günler gündeme geldi. Berat Kandili, mübarek Üç Aylar'ın içerisinde bulunduğu Şaban ayının 14.gününü 15.gününe bağlayan gecede idrak edilecek. İçtenlikle tövbe eden ve istiğfar edenlerin günahlarının bağışlandığı Berat Kandili Gecesinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel, farklı, anlamlı, kısa, uzun, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, Resimli Berat Kandili gecesi mesajları ve sözleri çeşitleri...