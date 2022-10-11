Berberden çıkan genç silahlı saldırıda öldü 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, berberden çıkıp motosikletine binerken silahlı saldırıya uğrayan Emrullah Tapu (22) yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'ndeki caddede meydana geldi. Emrullah Tapu, cadde üzerindeki berbere girdi. Tapu, berberden çıkıp motosikletine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Emrullah Tapu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DAHA ÖNCE BU MAHALLEDE OTURUYORDU"

Saldırıyı gören çevredeki esnaf, "Direkt ona sıktılar. Silahın kıvılcımlarını gördüm. Ben de gittim. Ambulans istiyordu. Bilincini kaybetmek üzereydi. İsmi Emrullah, daha önce bu mahallede oturuyordu" dedi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Tapu'un kullandığı motosikletin üzerinde "Vedalar sessiz olur" yazması dikkat çekti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.