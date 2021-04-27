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Berberler açık mı? Tam kapanmada berberler açık mı kapalı mı?

Tam kapanma sürecinde berberler ve kuaförler açık olacak mı merak ediliyor. Geçen yıl koronavirüs salgınının başladığı ilk süreçte berberler kapatılmış, vatandaşlar tıraşlarını kendileri evde yapmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise tam kapanmada berberler açık mı olacak yoksa kapalı mı olacak merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

Berberler açık mı? Tam kapanmada berberler açık mı kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma tedbirlerini içeren genelgeyi tüm yurda gönderdi. Tam kapanma ile ilgili merak edilen tüm detaylar genelgede yer alıyor. Tam kapanma sürecinde birçok iş yeri kapalı olacak. Peki berberler açık mı yoksa kapalı mı olacak?

TAM KAPANMADA BERBERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Genelgeden anlaşılacağı üzere kuaförler ve berberler yeni bir genelge yayınlanıncaya kadar kapatılacak.

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