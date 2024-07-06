Berçelan Yaylası'ndaki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi

Göçerler buraya gelip konaklıyor. Berçelan Yaylası ile ilgili birçok türkü de var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılmasına dönük politikaları devam ediyor. Valimiz Sayın Ali Çelik'in talimatı ve destekleriyle kentin turizme açılması, tanıtılması ve turist sayısının artırılmasına yönelik çaba gösteriyoruz. Gelirken doğaseverlere denk geldik. Yol üzerinde birçok kişi kamp yapmıştı. Bazı kişiler piknik için gelmişti. Bunlar güzel manzaralar."