Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum - Magazin haberleri

Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum - Magazin haberleri

Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum Beren Saat, 51 yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü bulunduğu bir paylaşımla kutladı; İyi ki doğdun. Seni seviyorum"

Habertürk Giriş: 31.05.2025 - 22:11 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:11 facebook

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