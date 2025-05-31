Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum - Magazin haberleri

        Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum

        Beren Saat, 51 yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü bulunduğu bir paylaşımla kutladı; İyi ki doğdun. Seni seviyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 22:11 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki doğdun, seni seviyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 51'inci yaşına adım attı. 2014'te evlendiği oyuncu Beren Saat, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, Kenan Doğulu'nun bir fotoğrafını yayımlayarak altına; "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beren saat
        #Kenan Doğulu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!