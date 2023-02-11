Zaman içinde Marmara’nın kıyılarından Akdeniz’e kadar sınırlarını genişletmeyi başarmış bir krallık olan Bergama Krallığı; aynı zamanda bilim ve sanat gibi alanlarda da oldukça etkili olmuş antik bir uygarlıktır. Peki, Bergama Krallığı’na ait buluşlar nelerdir? Bergama Krallığı hakkında bilgi edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Bergama Krallığı Ne Zaman Kuruldu?
Bergama Krallığı’nın kuruluş tarihi MÖ. 241 olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar krallığın öncülerinden olan Fletairos, Bergama’yı ele geçirmiş ve burada bağımsız bir devlet kurduğunu ilan etmiş olsa da krallığın kuruluşu, daha sonra gelecek 1. Attalos dönemine tarihlenmektedir. Bu ayrımın yapılmasındaki ana sebep ise 1. Attolos’tan itibaren, Bergama yöneticilerinin kendilerini kral olarak ilan etmeleridir.
Bergama Krallığı Nerede Kurulmuştur?
Bergama Krallığı başkenti Bergama ya da antik ismiyle Pergamon şehridir. MÖ.282 ile MÖ. 133 tarihleri arasında Bergama Krallığı’nın başkentliğini yapmış olan kent bu dönemde saray, tapınak, tiyatro ve kütüphane gibi yapılarla imar edilmiş ve güçlü surlarla çevrelenmiştir.
Bergama Krallığı Hakkında Bilgi
Günümüzde İzmir’e bağlı olan Bergama’da kurulmuş olan Bergama Krallığı; MÖ. 241 yılında kurulmuş ve Roma İmparatorluğu’na bağlanacağı tarih olan MÖ. 133 tarihine kadar varlığını sürdürmüştür.
MÖ. 334 yılında Makedonya Kralı İskender ile Persler arasında gerçekleşen Granikos Savaşı neticesinde şehi,r İskender’in eline geçmiştir. Şehri ele geçiren İskender; şehrin idaresini oğlu Herakles ile annesi Barsine’ye bıraksa da şehir, İskender’in ölümünün ardından Trakya kralı olan Lysimachos’un idaresine girmiştir.
İskender’in ölümün ardından varisler arasında yaşanmış savaşlardan birisi olan Korupedyon Savaşı’nda Lysimachos’un öldürülmesi üzerine, yıllarca Trakya kralının emrinde çalışmış olan Fletairos, Bergama’ya gelmiş ve bölgeyi ele geçirerek bağımsız bir devlet kurduğunu ilan etmiştir.
Bergama Krallığı’nın ilk hükümdarı olan Fletairos, ölmeden önce yönetimi 1. Eumenes’e bırakmış; Eumenes’ten sonra ise 1. Attolos hükümdar olmuştur. Bu dönemde özellikle Galatlara karşı kazanılan zaferlerle birlikte gücünü tüm Anadolu’ya gösteren Attolos, kendini kral olarak adlandırmaya başlamıştır.
1. Attolos’tan sonra gelen 1. Eumenes ve 2. Attolos döneminde, gücünün zirvesine çıkan krallık; daha sonraki dönemde ise dağılma sürecine girmiş ve MÖ. 133 tarihinde Roma İmparatorluğu idaresi altına girmiştir.
Bergama Krallığı Özellikleri
Bergama Krallığı yakalamış olduğu siyasi başarılarının yanında bilim, sanat ve kültür gibi alanlarla da öne çıkan bir krallık olarak dikkat çekmektedir. Özellikle krallığın en güçlü dönemleri olan 2. Eumenes ve 2. Attolos dönemlerinde inşa edilmiş olan Zeus Tapınağı ve ünlü Pergamon Kütüphanesi, dönemin en önemli yapılarıdır.
Bunun yanında yine bu dönemde inşa edilmiş olan Athena Tapınağı, agora, gymnasium ve Dionysos Tapınağı Bergama Krallığı’nın en seçkin örnekleri olarak öne çıkmaktadır.
Bergama Krallığı’na Ait Buluşlar
Bergama Krallığı’nda, özellikle tıp ve eczacılık alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hastalıkların tedavisinde çamur banyosu, müzik ve güneş gibi doğal yollar bu dönemde geliştirilmiş ve tarihin ilk büyük hastanesi olarak kabul edilen Asklepion, yine bu dönemde kurulmuştur. Hem birer hastane hem de bugünkü tıp fakültelerine benzer bir yapıda olan bu kurumlarda, Hipokrat ve Galen gibi isimler yetişmiştir. Tüm bunlara ek olarak, günümüzde tıp ve eczacılığın sembolü olan “kutsal yılan ve asa” motifinin temeli de Bergama Krallığı’nda kurulmuş olan bu Asklepion’lara dayanmaktadır.
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