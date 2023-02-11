Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Bergama Krallığına Ait Buluşlar Nelerdir? Bergama Krallığı Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Başkenti Neresi?
ABONE OL

Bergama Krallığına ait buluşlar nelerdir? Bergama Krallığı nerede, ne zaman kuruldu ve başkenti neresi?

Bergama ya da bir diğer ismiyle Pergamon Krallığı; Batı Anadolu’da hüküm sürmüş antik bir krallık olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde İzmir’e bağlı olan Bergama’da kurulmuş olan bu Helenistik krallık, MÖ. 133 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bergama Krallığına Ait Buluşlar Nelerdir? Bergama Krallığı Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Başkenti Neresi?
HABERTURK.COM

Zaman içinde Marmara’nın kıyılarından Akdeniz’e kadar sınırlarını genişletmeyi başarmış bir krallık olan Bergama Krallığı; aynı zamanda bilim ve sanat gibi alanlarda da oldukça etkili olmuş antik bir uygarlıktır. Peki, Bergama Krallığı’na ait buluşlar nelerdir? Bergama Krallığı hakkında bilgi edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Bergama Krallığı Ne Zaman Kuruldu?

Bergama Krallığı’nın kuruluş tarihi MÖ. 241 olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar krallığın öncülerinden olan Fletairos, Bergama’yı ele geçirmiş ve burada bağımsız bir devlet kurduğunu ilan etmiş olsa da krallığın kuruluşu, daha sonra gelecek 1. Attalos dönemine tarihlenmektedir. Bu ayrımın yapılmasındaki ana sebep ise 1. Attolos’tan itibaren, Bergama yöneticilerinin kendilerini kral olarak ilan etmeleridir.

Bergama Krallığı Nerede Kurulmuştur?

Bergama Krallığı başkenti Bergama ya da antik ismiyle Pergamon şehridir. MÖ.282 ile MÖ. 133 tarihleri arasında Bergama Krallığı’nın başkentliğini yapmış olan kent bu dönemde saray, tapınak, tiyatro ve kütüphane gibi yapılarla imar edilmiş ve güçlü surlarla çevrelenmiştir.

Bergama Krallığı Hakkında Bilgi

Günümüzde İzmir’e bağlı olan Bergama’da kurulmuş olan Bergama Krallığı; MÖ. 241 yılında kurulmuş ve Roma İmparatorluğu’na bağlanacağı tarih olan MÖ. 133 tarihine kadar varlığını sürdürmüştür.

MÖ. 334 yılında Makedonya Kralı İskender ile Persler arasında gerçekleşen Granikos Savaşı neticesinde şehi,r İskender’in eline geçmiştir. Şehri ele geçiren İskender; şehrin idaresini oğlu Herakles ile annesi Barsine’ye bıraksa da şehir, İskender’in ölümünün ardından Trakya kralı olan Lysimachos’un idaresine girmiştir.

İskender’in ölümün ardından varisler arasında yaşanmış savaşlardan birisi olan Korupedyon Savaşı’nda Lysimachos’un öldürülmesi üzerine, yıllarca Trakya kralının emrinde çalışmış olan Fletairos, Bergama’ya gelmiş ve bölgeyi ele geçirerek bağımsız bir devlet kurduğunu ilan etmiştir.

Bergama Krallığı’nın ilk hükümdarı olan Fletairos, ölmeden önce yönetimi 1. Eumenes’e bırakmış; Eumenes’ten sonra ise 1. Attolos hükümdar olmuştur. Bu dönemde özellikle Galatlara karşı kazanılan zaferlerle birlikte gücünü tüm Anadolu’ya gösteren Attolos, kendini kral olarak adlandırmaya başlamıştır.

1. Attolos’tan sonra gelen 1. Eumenes ve 2. Attolos döneminde, gücünün zirvesine çıkan krallık; daha sonraki dönemde ise dağılma sürecine girmiş ve MÖ. 133 tarihinde Roma İmparatorluğu idaresi altına girmiştir.

Bergama Krallığı Özellikleri

Bergama Krallığı yakalamış olduğu siyasi başarılarının yanında bilim, sanat ve kültür gibi alanlarla da öne çıkan bir krallık olarak dikkat çekmektedir. Özellikle krallığın en güçlü dönemleri olan 2. Eumenes ve 2. Attolos dönemlerinde inşa edilmiş olan Zeus Tapınağı ve ünlü Pergamon Kütüphanesi, dönemin en önemli yapılarıdır.

Bunun yanında yine bu dönemde inşa edilmiş olan Athena Tapınağı, agora, gymnasium ve Dionysos Tapınağı Bergama Krallığı’nın en seçkin örnekleri olarak öne çıkmaktadır.

Bergama Krallığı’na Ait Buluşlar

Bergama Krallığı’nda, özellikle tıp ve eczacılık alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hastalıkların tedavisinde çamur banyosu, müzik ve güneş gibi doğal yollar bu dönemde geliştirilmiş ve tarihin ilk büyük hastanesi olarak kabul edilen Asklepion, yine bu dönemde kurulmuştur. Hem birer hastane hem de bugünkü tıp fakültelerine benzer bir yapıda olan bu kurumlarda, Hipokrat ve Galen gibi isimler yetişmiştir. Tüm bunlara ek olarak, günümüzde tıp ve eczacılığın sembolü olan “kutsal yılan ve asa” motifinin temeli de Bergama Krallığı’nda kurulmuş olan bu Asklepion’lara dayanmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kapadokya Krallığı Tarih, Sınırları, Haritası ve Özellikleri: Kapadokya Krallığı Ne Zaman Kuruldu, Başkenti Neresi?
GÜNDEM Kapadokya Krallığı ne zaman kuruldu?
Bakan Kirişci'den "Hatay'da baraj patladı" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Bakan Kirişci'den "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ...
İskan Politikası Nedir? Osmanlı'da İskan Politikasının Amaçları ve Hedefleri Nelerdir?
GÜNDEM İskan politikası nedir?
Balıkesir'de otomobil tankerle çarpıştı, bir kişi öldü
GÜNDEM Otomobil tankerle çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Göçebe Yaşam Tarzı Özellikleri Nelerdir? Göçebe Yaşam Tarzının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi
GÜNDEM Göçebe yaşam tarzı özellikleri nelerdir?
Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı
GÜNDEM Tetik, 15 canı kurtardı
Balamir Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Balamir Kağan Hangi Devletin Kurucusudur?
GÜNDEM Balamir Kağan kimdir, tarihte önemi nedir?
Abbasi Halifeleri Kimlerdir? Sırasıyla Abbasi Halifeleri İsimleri ve Özellikleri
GÜNDEM Abbasi halifeleri kimlerdir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması! 2023 hac kuraları ertelendi! Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
GÜNDEM 2023 hac kuraları ertelendi!
2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEM 2023 EKPSS tercih sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.