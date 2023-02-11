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Haberler Gündem Eğitim Tarih Balamir Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Balamir Kağan Hangi Devletin Kurucusudur?
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Balamir Kağan kimdir, tarihte önemi nedir? Balamir Kağan hangi devletin kurucusudur?

Oğuzların atası olan ve ismi “balam-ber” yani oğul veren anlamına gelen Balamir Kağan; Batı Hun Devleti’nin ilk hükümdarıdır. Kuzey Hun Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, batıya çekilen Hunların lideri olan ve Avrupa üzerine harekete geçerek Kavimler Göçünü de başlatmış olan Balamir Kağan kimdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Balamir Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Balamir Kağan Hangi Devletin Kurucusudur?
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Batıya doğru harekete geçerek önce Ostrogotları sonra da Vizigotları mağlup eden ve Volga nehrinden Tuna’nın aşağı kısımlarına kadar ulaşan büyük bir devlet kuran Balamir Kağan hangi devletin kurucusudur? İşte, tüm detaylar…

Balamir Kağan Kimdir?

Balamir Kağan; Batı Hunları ya da bir diğer ismiyle Avrupa Hun Devleti’nin bilinen kurucusudur. Çiçi Yabgu’nun dokuzuncu, Mete Han’ın ise on beşinci göbekten torunu olan Balamir Kağan; aynı zamanda Oğuzların da atasıdır. İsmi “balam ber” yani çocuk ya da oğlan çocuk veren anlamına gelen Balamir Kağan aynı zamanda Kavimler Göçünün başlamasına da sebep olmuştur.

Balamir Kağan Hangi Devletin Kurucusudur?

Balamir Kağan Avrupa Hun Devleti kurucusu ve bu devletin bilinen ilk hükümdarıdır. Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından Türkler; Dinyeper Nehri ve Aral Gölü çevresinde toplanmışlardı. Orta Asya’dan göç ederek bu bölgeye genel Hunların da etkisiyle nüfusları artan bu topluluk, 4. asrın ortalarından itibaren batıya doğru bir göç hareketine başlamıştır.

Hunların lideri olan Balamir önderliğinde harekete geçen Hunlar, önce Alan bölgesini ele geçirmişler ve 374 yılında İtil Nehri önlerine kadar gelmişlerdir. İtil Nehri’ni de aşan Hunlar; Ostogotları ve Vizigotları mağlup etmişler ve bu mağlubiyetler neticesinde bu iki topluluk, Avrupa içlerine doğru düzensiz bir harekete başlamışladır. Ostrogot ve Vizigotların 374 yılında başlatmış oldukları yürüyüş de Kavimler Göçünün fitilini ateşlemiştir.

Yaklaşık 100 bin askere sahip olan Balamir Kağan; Ostrogotları ve Vizigotları ortadan kaldırdıktan sonra Batı Hun Devleti’nin sınırlarını hızla genişletmiştir. Von-Dolga bölgesinde yaşamakta olan İskitleri de kontrol altına almayı başarmıştır.

Avrupa Hun Devleti Kurucusu

Avrupa Hun Devleti’nin kurucusu olan Balamir Kağan; aynı zamanda devletin temel dış politikasını da belirlemiş olan bir idarecidir. Temelleri Balamir zamanında atılan bu politika; Doğru Roma İmparatorluğu’nun kontrol altında tutulmasına, Batı Roma ile de iyi geçinilmesine dayanmaktadır.

Avrupa Hun Devleti’nin uygulamış olduğu bu politika gerek Balamir gerekse de Balamir’den sonra gelen kağanlarda da görülmektedir. Balamir Kağan’dan sonra gelen Uldız döneminde de bu politika uygulanmış ve Doğu Roma İmparatorluğu’na ait olan Anadolu coğrafyasına akınlar gerçekleştirilirken; Batı Roma ile dostane ilişkiler gerçekleştirilmiştir. Öyle ki 406 yılında Batı Roma İmparatorluğu üzerine saldıran Gotlar, bizzat Uldız tarafından engellenmiştir.

Batı Roma İmparatorluğu’na karşı Balamir Kağan tarafından geliştirilen dostane politikanın terk edilmesi ise Avrupa Hun Devleti’nin meşhur hükümdarı Attila döneminde gerçekleşmiştir. 433 yılında tahta geçen Attila; Batı Roma İmparatorluğu’nun yarısını istemiş ve bu talep reddedilince de Batı Roma üzerine sefer düzenlemiştir. Gerçekleşen bu seferler neticesinde önce Galya Avrupa Hunları tarafından tahrip edilmiş; 1 sene sonra ise Kuzey İtalya ve Milano, Hunlar tarafından ele geçirilmiştir. Bu gelişmeler üzerine devrin Papası Leon, Attila’dan ricacı olmuş ve Attila da belirli bir miktar vergi almak karşılığında, ordularını toplayarak bu sefere son vermiştir.

Attila’nın ölümün ardından ise Batı Hun Devleti için çözülme dönemi başlamıştır. Daha sonra yaşanan taht kavgaları neticesinde güç kaybeden Avrupa Hunları 469 yılında tarih sahnesinden silinmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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