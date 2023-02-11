Abbasiler denince akla gelen bir diğer önemli husus da İslam coğrafyasının yaşamış olduğu bilimsel ve kültürel gelişimlerdir. Peki, Abbasi halifelerinin bilimin gelişimine katkıları ne şekilde olmuştur? Abbasi halifeleri isimleri ve Abbasi halifeleri soyağacı hakkındaki bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Abbasi Halifeleri Kimlerdir?

Emevilerden sonra gelen Abbasilerin hükümdarları aynı zamanda İslam halifeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 750 ile 1258 yılları arasında toplam da 37 Abbasi halifesi görev yapmıştır. Abbasilerin ilk halifesi ise 749 yılında Küfe’de halifeliğini ilan etmiş olan Ebu’l Abbas’tır.

Abbasi Halifeleri ve Özellikleri

Abbasilerin ilk hükümdarı ve halifesi Ebu’l Abbas’tır. Ebu’l Abbas’ın Küfe’de halifeliğini ilan etmesiyle, İslam dünyasında Abbasiler dönemi resmen başlamıştır. Emevi Devleti’nin başkenti olan Şam şehri de yine bu dönemde Abbasilerin kontrolü altına girmiş ve Emevi hanedanlığı tarih sahnesinden silinmiştir.

Ebu’l Abbas’ın ardından ise yerine Ebu Cafer el-Mansur geçmiştir. Bu dönemde Bağdat şehri kurulmuş ve devletin başkenti Şam’dan Bağdat’a taşınmıştır. Mansur’un ardından sırasıyla Mehdi, Hadi ve Harun Reşid Abbasi halifesi olurken; Harun Reşid dönemi Abbasilerin en geniş sınırlarına ulaştığı dönem olmuştur.

Harun Reşid’in oğulları olan ve sırasıyla halifelik görevinde bulunan Emin, Memun ve Mutasım da babalarının politikalarını sürdürmüş ve bu dönem İslam tarihinin yükselme dönemi ve altın çağı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Mutasım döneminde, Türk unsurlar orduda ve yönetimde önemli pozisyonlara getirilmişlerdir. Yine bu dönemde Abbasiler, Bizans İmparatorluğu üzerine bir sefer düzenlemiş ve Abbasi orduları İznik önlerine kadar gelmiştir.

Mutasım’ın oğlu olan Halife Vasık döneminin ardından ise Abbasiler Devleti parçalanma sürecine girmiştir ve Abbasi toprakları üzerinde Fatımiler, Tolunoğulları, Karahanlılar gibi birçok bağımsız beylik kurulmuştur.

Bu tarihten itibaren, önce Bağdat’ı ele geçiren Büveyhoğulları, sonrasında ise Bağdat’ı ve halifeyi bu işgalden kurtaran Büyük Selçuklular’ın himayesi altına giren Abbasiler, 1258 yılında yıkılmışlardır.

Abbasi Halifeleri İsimleri

750 ile 1258 yılları arasında hükümdarlık yapmış Abbasi Halifeleri isimleri sırasıyla şu şekildedir: