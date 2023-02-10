Osmanlı Devleti’nde de tıpkı kendinden önce gelen Türk devletlerinde olduğu gibi hükümdarlığın kaynağı ilah olarak görülmüştür. Başlangıçta ülke hanedanın ortak malı olarak değerlendirilirken, daha sonra veraset sisteminde yapılan değişiklikler nelerdir? Veraset sisteminin olumsuz sonuçları olmuş mudur? Veraset sistemi ve veraset sisteminin amacı ile alakalı olarak hazırladığımız içeriğimizi keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Veraset Sistemi Nedir?

Kısaca veraset sistemi nedir diye sorulacak olursa verilecek cevap; “devletin başına kimin geçeceğini belirten kurallar bütünü” olacaktır. Veraset sistemi ya da bir diğer ifadeyle veraset yasası; özellikle mutlak monarşi ile idare edilen devletlerde taht üzerinde kimin hak sahibi olduğunu belirleyen bir sistemdir. Devleti idare eden tüm hükümdar ya da kralların aynı aileden geldiği ve bir soy bağına sahip olduğu bu sistemin bir diğer ismi de hanedanlıktır.

Veraset Sisteminin Amacı

Tahta kimin geçeceğini belirleyen bir yöntem olan bu sistemde esas amaç; devlette devamlılığı sağlamak ve padişahın ya da kralın ölümü sonrası, devlette bir belirsizlik yaşanmasını engellemektir.

Osmanlı’da Veraset Sistemi Nasıl Uygulanmıştır?

Osmanlı Devleti’nde uygulanan veraset sistemi, kendinden önce gelen Türk devletleri ile büyük bir benzerlik göstermektedir. İlk Türk devletlerinde var olan ve devleti yönetme yetkisinin tanrıdan geldiğini ifade eden kut anlayışı, Osmanlı Devleti’nde de devam etmiş ve hükümdarlığın kaynağı ilah olarak görülmüştür.

Devletin kurucusu olan Osman Bey ve oğlu Orhan Bey döneminde devlet hanedan üyelerinin ortak malı olarak görülmüş; bu düzendeki veraset sistemi, padişahtan sonra padişahın amcası, erkek kardeşi veya oğullarından biri tahtın yeni sahibi olacaktır şeklide uygulanmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında uygulanan bu veraset sistemi ise Osmanlı tarihinin ilk hanedan çekişmesine sebep olmuş ve Osman Bey amcası olan Dündar Bey’i öldürmek durumunda kalmıştır.