Üç bölümden meydana gelen; birinci bölümde devrimden önceki durumun, ikinci bölümde devrim sonrası neler yapıldığının, son bölümde ise kanun maddelerinin neler olduğunun anlatıldığı Urgakina Kanunları maddeleri nelerdir? İlk yazılı kanun olma özelliği taşıyan Urgakina Kanunları kaynağı neye dayanmaktadır? Urgakina Kanunu özellikleri hakkında hazırladığımız bu yazımızı keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Urgakina Kanunları Nedir?

Urgakina Kanunları; başta asker olan Urgakina’nın ülke yönetimindeki adaletsizliği fark ettikten sonra gerçekleştirdiği devrim sonrası hazırlamış olduğu ve birçok kişi tarafından tarihin ilk yazılı kanunu olarak tarif edilen bir reform talimatnamesidir.

Ordu içinde rütbeli bir asker olan Urgakina, MÖ. 24. yüzyılda yönetimde ve tapınakta ortaya çıkmış olan adaletsizliğin farkına varmış; beraberindeki bir grup askerle birlikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Devrim başarıya ulaştıktan sonra bir Sümer şehri olan Lagaş’ta krallığını ilan eden Urgakina; bir dizi kural ve talimatnameyi duyurarak, tarihin ilk yazılı kanunları olarak değerlendirilen Urgakina Kanunlarını oluşturmuştur.

Devrim öncesi durum, devrim sonrası durum ve kanun maddeleri olmak üzere üç ayrı bölümden meydana gelen bu kanun metni, günümüze kadar ulaşmış ilk kanun metni olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Islak kile yazılıp daha sonra da kurutularak hazırlanan ve bugüne kadar korunmayı başarmış olan bu metinler, Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.

Urgakina Kanunları Hangi Uygarlığa Aittir?

Tahmini olarak MÖ. 3000’li yıllarda hazırlanmış olan Urgakina Kanunları, Sümerlere ait olan bir kanun metnidir. Artan vergilerin halkın üzerinde ağır bir yük oluşturması ve din adamlarının halkı ekonomik olarak sömürmesinin önüne geçmek isteyen Urgakina, başarılı sonuçlanan bir devrim gerçekleştirmiş; bu devrimin neticesinde de kendi adıyla anılacak olan bir dizi kuralı hayata geçirmiştir.