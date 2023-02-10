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Haberler Gündem Eğitim Tarih Urgakina Kanunları Nedir, Ne Demek? Urgakina Kanunları Maddeleri Nelerdir?
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Urgakina Kanunları nedir, ne demek? Urgakina Kanunları maddeleri nelerdir?

Tarihin ilk yazılı hukuk kuralları olarak gösterilen ve ismini kanunları hazırlayan kraldan alan Urgakina Kanunları; tarihin ilk reform bildirisi olarak değerlendirilmektedir. Yönetimdeki adaletsizlik ve halka yüklenen ağır vergileri gören Urgakina’nın tarihin ilk devrimini gerçekleştirdikten sonra oluşturduğu Urgakina Kanunları nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Urgakina Kanunları Nedir, Ne Demek? Urgakina Kanunları Maddeleri Nelerdir?
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Üç bölümden meydana gelen; birinci bölümde devrimden önceki durumun, ikinci bölümde devrim sonrası neler yapıldığının, son bölümde ise kanun maddelerinin neler olduğunun anlatıldığı Urgakina Kanunları maddeleri nelerdir? İlk yazılı kanun olma özelliği taşıyan Urgakina Kanunları kaynağı neye dayanmaktadır? Urgakina Kanunu özellikleri hakkında hazırladığımız bu yazımızı keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Urgakina Kanunları Nedir?

Urgakina Kanunları; başta asker olan Urgakina’nın ülke yönetimindeki adaletsizliği fark ettikten sonra gerçekleştirdiği devrim sonrası hazırlamış olduğu ve birçok kişi tarafından tarihin ilk yazılı kanunu olarak tarif edilen bir reform talimatnamesidir.

Ordu içinde rütbeli bir asker olan Urgakina, MÖ. 24. yüzyılda yönetimde ve tapınakta ortaya çıkmış olan adaletsizliğin farkına varmış; beraberindeki bir grup askerle birlikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Devrim başarıya ulaştıktan sonra bir Sümer şehri olan Lagaş’ta krallığını ilan eden Urgakina; bir dizi kural ve talimatnameyi duyurarak, tarihin ilk yazılı kanunları olarak değerlendirilen Urgakina Kanunlarını oluşturmuştur.

Devrim öncesi durum, devrim sonrası durum ve kanun maddeleri olmak üzere üç ayrı bölümden meydana gelen bu kanun metni, günümüze kadar ulaşmış ilk kanun metni olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Islak kile yazılıp daha sonra da kurutularak hazırlanan ve bugüne kadar korunmayı başarmış olan bu metinler, Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.

Urgakina Kanunları Hangi Uygarlığa Aittir?

Tahmini olarak MÖ. 3000’li yıllarda hazırlanmış olan Urgakina Kanunları, Sümerlere ait olan bir kanun metnidir. Artan vergilerin halkın üzerinde ağır bir yük oluşturması ve din adamlarının halkı ekonomik olarak sömürmesinin önüne geçmek isteyen Urgakina, başarılı sonuçlanan bir devrim gerçekleştirmiş; bu devrimin neticesinde de kendi adıyla anılacak olan bir dizi kuralı hayata geçirmiştir.

Urgakina Kanunları Maddeleri Nelerdir?

İşlenen suçlarda fidye ve diyet uygulaması getiren ve kullanılan dil açısından da oldukça net bir tavra sahip olan Urgakina Kanunları; insanların birbirlerine karşı işlemiş oldukları suçlar, sosyal düzen ve mülkiyet hakkı gibi konulardaki bazı düzenlemeleri hayata geçirmiş olan bir talimatnamedir.

MÖ. 3000’lü yıllarda hazırlanan Urgakina Kanunlarının öne çıkan maddeleri ise şu şekildedir:

  • Deniz ile Ningirsu arasında subay bulunmayacaktır.
  • Defnedilecek her ölü için 3 testi bira ve 80 somun ekmek alınacaktır.
  • Cenaze işleriyle ilgilenen cenazeci bir keçi ve bir yatak alacaktır.
  • Kör insanlara sabah 1, öğle 1 akşam ise 6 somun ekmek verilecektir.
  • Bir kadın bir erkeğe hakaret ederse kadının ağzı ısıtılmış tuğla ile ezilecektir.
  • Fakir halk istemediği takdirde malını bir zengine satmayacaktır.
  • Fakir halktan bir ürün alan zenginler, ödemelerini gümüş ile yapacaklardır.

Urgakina Kanunları Özellikleri

Hanedanın ve din adamlarının baskısı ve adaletsiz vergiler altında ezilen halkı bu baskıdan kurtarmak için hazırlanan Urgakina Kanunları bu özelliği sebebiyle bir reform talimatnamesi olarak değerlendirilmektedir. Kil bir tablet üzerine Sümer alfabesi kullanılarak hazırlanan bu kanunlar, kullanmış olduğu dil açısından oldukça net ve açıktır.

Urgakina Kanunları Kaynağı Neye Dayanmaktadır?

MÖ. 24 yüzyılda hazırlanan ve uygulamaya konulan Urgakina Kanunlarının kaynağı, Sümer toplumu içinde var olan adaletsizliğe dayanmaktadır. Hem Sümerlerin yönetiminde bulunan Ur-Namşe hanedanının hem de devrin din adamlarının, halk üzerinde oluşturmuş olduğu sosyal ve ekonomik baskılar, esasında bir asker olan Urgakina’nın bir devrim gerçekleştirmesine ve ardından da bu kanunları hazırlamasına neden olmuştur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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