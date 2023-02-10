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Haberler Gündem Eğitim Tarih Tapates Nedir, Ne Demek? Tapates Kilimleri Hangi Uygarlığa Aittir?
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Tapates nedir, ne demek? Tapates kilimleri hangi uygarlığa aittir?

Türk kilimlerinin atası olarak kabul edilen ve hem kullanım açısından hem de değerli bir süs eşyası olarak Anadolu’dan dünyaya yayılan tapates; önemli bir dokuma ürünüdür. Tarihi MÖ. 800’lü yıllara dayanan ve Anadolu coğrafyasının dokuma alanındaki gelmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olan Tapates adı verilen halı ve kilimler hangi uygarlığa aittir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tapates Nedir, Ne Demek? Tapates Kilimleri Hangi Uygarlığa Aittir?
HABERTURK.COM

Friglerin tekstil ve dokumacılık alanında ulaştıkları noktayı göstermesi açısından da büyük bir öneme sahip olan tapates neyden yapılır? Tapates ne demek sorularına yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Tapates Nedir?

Tapates; tarihi MÖ. 800’lü yıllara dayanan ve Anadolu coğrafyasının dokuma kültüründen doğmuş olan halı ve kilimlerin ismidir. Geometrik şekillerle süslenmiş olan ve yünden imal edilen bu kilimler Anadolu’da üretildikten sonra tüm dünyaya yayılma imkânı bulmuştur.

Tapates Adı Verilen Halı ve Kilimler Hangi Uygarlığa Aittir?

Tapates kilimleri bir Anadolu medeniyeti olan Friglere ait olan bir dokuma ürünüdür. Bir diğer önemli Anadolu uygarlığı olan Hititlerin tarih sahnesinden silinmesinde sonra Anadolu’ya gelen ve burada büyük bir medeniyet inşa eden Frigler, özellikle tekstil ve dokuma alanında büyük gelişmeler kaydetmişlerdir. Friglerin tarihi başkenti Gordion’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar esnasında ele geçirilen teksti kalıntıları ve dokuma aletleri parçaları, bize bu uygarlığın bu alanda ne denli geliştiğini göstermektedir.

Friglerin üretmiş oldukları bu tekstil ürünleri ve kilimler, dönemin Anadolu soyluları arasında da oldukça popüler bir hale gelmiş ve bu ürünler Anadolu’nun dışında da tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.

Gerek Friglere ait olan tümülüslerde yapılan kazılar gerekse de başkent Gordion’da yapılan arkeolojik çalışmalar, tapales adı verilen kilim türlerinin hem evlerin duvarlarında hem de zeminlerinde kullanıldığını bizlere göstermektedir. Geometrik şekillerle süslenmiş ve yünden imal edilmiş olan bu halı ve kilimlerde kullanılan teknikler bugün de kullanılmakta ve bugün “tapis halı” olarak tabir edilen halıların temelleri bu Frigya kilimlerine dayanmaktadır.

Tapates Neyden Yapılır?

Friglerin yaşadığı coğrafyanın tarım açısından verimsiz olması, bu uygarlığı dokumacılık alanına itmiş ve özellikle yaşadıkları çevredeki keçi ile koyunların tüyleri, dokumacılığın hammaddesi olarak tercih edilmiştir. Tapates isimli halı ve kilimlerin imal edilmesinde bu hayvani kökenli ipliklerin yanında, keten ve kenevir gibi bitkilerin liflerinden de yararlanılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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