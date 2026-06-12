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        Haberler Magazin Bergüzar'dan Burcuya iltifat: Sana bakmaktan bikiniyi göremiyoruz

        Bergüzar Korel'den Burcu Esmersoy'a iltifat

        Bergüzar Korel, Maldivler'den bikinili fotoğraflarını paylaşan Burcu Esmersoy'a iltifat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        "Sana bakmaktan bikiniyi göremiyoruz"

        Sunucu Burcu Esmersoy yaz sezonunu Maldivler'de karşıladı. Esmersoy, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Esmersoy'un fotoğraflarına, ünlü oyuncu Bergüzar Korel de yorum yaptı.

        Korel, Esmersoy'un gönderisinin altına, "Sana bakmaktan bikiniyi göremiyoruz sevgili Burcu Esmersoy" yorumunu düşerek, iltifat etti.

        Bergüzar Korel
        Bergüzar Korel
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