Bergüzar Korel'den Burcu Esmersoy'a iltifat
Bergüzar Korel, Maldivler'den bikinili fotoğraflarını paylaşan Burcu Esmersoy'a iltifat etti
Giriş: 12 Haziran 2026 - 16:00 Güncelleme:
Sunucu Burcu Esmersoy yaz sezonunu Maldivler'de karşıladı. Esmersoy, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı.
Esmersoy'un fotoğraflarına, ünlü oyuncu Bergüzar Korel de yorum yaptı.
Korel, Esmersoy'un gönderisinin altına, "Sana bakmaktan bikiniyi göremiyoruz sevgili Burcu Esmersoy" yorumunu düşerek, iltifat etti.Bergüzar Korel
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ