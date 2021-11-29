"YİNE AYNISINI DOĞURMUŞSUN!"

"Doğum sonrası bir arkadaşım ev ziyaretine geldi." diyen oyuncu, "Leyla'ya baktı, 'Üf, yine aynısını doğurmuşsun, hiçbir sürprizi yok' dedi. Farklı olacak sanıyorduk. Han çok değişti ama Ali ile benziyorlar." açıklamasını yaptı.

Setlere bir süre ara verdiğini bir kez daha yenileyen Bergüzar Korel, "Çok uzun zaman oldu. Dört sezondur yapmıyorum." dedi.