Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Ay Yapım ile Med Yapım ortak yapımı ‘Bir Aşk İki Hayat' filminde romantik düğün sahnesi izleyenleri derinden etkileyecek. Filmde Korel, 'Deniz'i, Akyürek ise 'Umut'u canlandırdı.

'Umut'un günlük yaşam akışı içinde verdiği bir karar; o gece kaderini belirleyecek. 'Umut', aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atarken, bu adımların biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ile onu fırtınalı günlere sürükleyecek. Hayatın, aldığımız küçük kararların toplamı olduğunu gözler önüne serecek.