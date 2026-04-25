Beril Pozam: Hiç evlenmeyi düşünmüyordum
Beril Pozam, konuk olduğu programda evliliğe dair açıklamalarda bulundu. Geçmişte evlenmeyi hiç düşünmediğini itiraf eden Pozam, "Evliliği çok olumlu ve çok mutlu gören biriyim, herkese de tavsiye ediyorum" dedi
Oyuncu Beril Pozam ve meslektaşı Ersin Arıcı, birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Beril Pozam, bu süreçte evlilik kurumunun kendisine çok iyi geldiğini belirtti.
Geçmişte evliliğe uzak olduğunu söyleyen Pozam, "Ben hiç evlenmeyi düşünmüyordum. Birçok arkadaşım hayatı boyunca gelinliklere bakmış, gidip denemeler yapmıştı; ancak benim hayatımda açıp bir kez bile gelinlik bakmışlığım yoktu. Evlenmek hiç umurumda değildi. Hatta evlenmeyeceğimi ve çocuk sahibi olmayacağımı düşünüyordum; çünkü karşıma bana bunu hissettirecek biri çıkmamıştı" ifadelerini kullandı.
"BUNUN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU ANLADIM"
Danla Bilic'in 'Danlacast' programına konuşan Beril Pozam, "Ersin ile birlikte ilk defa böyle bir şey hissedince bunun çok kıymetli olduğunu anladım. O aile birliğini kurmak çok başkaymış. Sonuçta evlenmeden de ilişki yaşanabilir ama ortak kütüğe sahip olmak gibi detaylar değişik ve güzel hissettiriyor" dedi.
"KENDİMİ HAVALI HİSSETTİM"
Evliliği çok olumlu bulduğunu belirten oyuncu, "Mesela bir keresinde hastaneye gitti, ben arkasından gittim. Doktora 'Ben eşiyim' dedim; o an kendimi havalı hissettim. 'Kız arkadaşıyım' değil, 'eşiyim' diyebilmek... 'Bana hesap vereceksiniz, birincil muhatabınız benim' demek gibi. Biz artık hem kanunlar karşısında hem de hukuken küçük bir aileyiz. Evliliği çok olumlu ve çok mutlu gören biriyim, herkese de tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.