Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beril Pozam: Hiç evlenmeyi düşünmüyordum - Magazin haberleri

        Beril Pozam, konuk olduğu programda evliliğe dair açıklamalarda bulundu. Geçmişte evlenmeyi hiç düşünmediğini itiraf eden Pozam, "Evliliği çok olumlu ve çok mutlu gören biriyim, herkese de tavsiye ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 16:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oyuncu Beril Pozam ve meslektaşı Ersin Arıcı, birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

        2

        Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Beril Pozam, bu süreçte evlilik kurumunun kendisine çok iyi geldiğini belirtti.

        3

        Geçmişte evliliğe uzak olduğunu söyleyen Pozam, "Ben hiç evlenmeyi düşünmüyordum. Birçok arkadaşım hayatı boyunca gelinliklere bakmış, gidip denemeler yapmıştı; ancak benim hayatımda açıp bir kez bile gelinlik bakmışlığım yoktu. Evlenmek hiç umurumda değildi. Hatta evlenmeyeceğimi ve çocuk sahibi olmayacağımı düşünüyordum; çünkü karşıma bana bunu hissettirecek biri çıkmamıştı" ifadelerini kullandı.

        4

        "BUNUN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU ANLADIM"

        Danla Bilic'in 'Danlacast' programına konuşan Beril Pozam, "Ersin ile birlikte ilk defa böyle bir şey hissedince bunun çok kıymetli olduğunu anladım. O aile birliğini kurmak çok başkaymış. Sonuçta evlenmeden de ilişki yaşanabilir ama ortak kütüğe sahip olmak gibi detaylar değişik ve güzel hissettiriyor" dedi.

        5

        "KENDİMİ HAVALI HİSSETTİM"

        Evliliği çok olumlu bulduğunu belirten oyuncu, "Mesela bir keresinde hastaneye gitti, ben arkasından gittim. Doktora 'Ben eşiyim' dedim; o an kendimi havalı hissettim. 'Kız arkadaşıyım' değil, 'eşiyim' diyebilmek... 'Bana hesap vereceksiniz, birincil muhatabınız benim' demek gibi. Biz artık hem kanunlar karşısında hem de hukuken küçük bir aileyiz. Evliliği çok olumlu ve çok mutlu gören biriyim, herkese de tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.

        #Beril Pozam
        #Ersin Arıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
