Berilyum metal mi ametal mi? Berilyum (Be) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Diğer elementler ile kıyaslandığı zaman evrendeki bolluk oranı oldukça düşük olan berilyum, karşılaştığı her şey ile tepkimeye girmesi sebebiyle oldukça reaktif bir element olarak bilinmektedir. Çelikten daha esnek, alüminyumdan ise daha sert bir element olan berilyum parlaklık açısından ise çelik ile benzerlik göstermektedir. İsmini aldığı berilden elde edilen berilyum metal mi ametal mi? Berilyum hangi element? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Çok ender görülmesi ve maliyet açısından da kullanılması oldukça zor bir element olması sebebiyle, berilyumun kullanım alanları oldukça kısıtlıdır. Peki, berilyum elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Berilyum Hangi Metal?

Dünya üzerinde oldukça enden görüldüğü için oldukça maliyetli ve kullanım alanı sınırlı bir element olan berilyum, en hafif elementler arasında yer almaktadır. Çelikten daha esnek ancak alüminyumdan daha sert olmasıyla bilinen berilyum elementi, sahip olduğu özellikle açısından ise hem alüminyum ile hem de magnezyum ile benzerlikler göstermektedir.

Kendinden başka elementlerle birtakım bileşikler de oluşturan berilyumun en bilinen alaşımı ise bakır ile yapmış olduğu alaşımdır. Alaşım olduğunda birlikte kullanıldığı diğer metallere ciddi bir sertlik katmasıyla öne çıkan berilyumun, bakır dışında nikel, demir ve alüminyum ile oluşturduğu alaşımlar da mevcuttur.

Berilyum elementi kullanılarak oluşturulan berilyum oksit en bilinen bileşik olarak kabul edilmektedir. Elektriği ve ısıyı iyi iletmesiyle de bilinen bu bileşik, renksiz ve zehirli bir yapıya sahiptir.

Berilyumun yeryüzünde az miktarlarda bulunması ve buna bağlı olarak oldukça maliyetli olması, elementin kullanım alanlarını da sınırlamaktadır. Sahip olduğu kimyasal özellikler sebebiyle bilgisayar parçalarının imal edilmesinde kullanılan bu elementin bir diğer kullanım alanı ise nükleer reaktörlerdir. Nükleer sistemlerde ise berilyum ile radyumdan oluşan alaşımlar proton kaynağı olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ilave olarak cerrahi işlemlerde kullanılan aletlerin üretilmesinde, iletişim uydularında, saatlerin içinde bulunan ve zemberek adı verilen mekanizmanın imal edilmesinde, ses cihazları ve aletlerinin yapımında, aşınmaya karşı üstün mukavemet göstermesi gereken yayların imalatında berilyum kullanılarak oluşturulan bileşikler ve alaşımlar kullanılmaktadır.

Berilyum rezervleri bakımından incelendiğinde ise en zengin ülkeler olarak başta Brezilya olmak üzere Arjantin ve Hindistan karşımıza çıkmaktadır. Berilyum elementini rafine ederek üretimini yapan ülkeler ise Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’dir.

Berilyum Metal Mi Ametal Mi?

Berilyum elementinin metal ya da ametal olup olmadığını açıklamadan önce metallerin ve ametallerin birtakım özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Metaller ısı ve elektrik iletmede oldukça başarılı olan, parlak bir görünüme sahip olan ve kolay işlenebilen elementler olarak tarif edilirken; ametaller ise bu özelliklerden hiçbirini taşımamaktadırlar. Metallerin aksine ametaller, daha mat bir görüntüye sahiptirler ve oda sıcaklığı şartları altında katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilmektedirler.

Peki, berilyum metal mi ametal mi? Dünyadaki ender elementlerden bir tanesi olan berilyum elementi taşıdığı kimyasal özellikler sebebiyle metaller sınıfı içinde yer almaktadır.

Berilyum Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 4, kimyasal simgesi ise Be olan Berilyum elementi; periyodik tablonun ikinci periyodunun ikinci grubunda yer almaktadır. Alkali elementler sınıfın bir üyesi olmasıyla da bilinen berilyum elementinin erime noktası 1287 santigrat dereceyken, kaynama noktası ise 2468 santigrat derece olarak ölçülmektedir. Normal şartlar altında ve oda sıcaklığında katı bir formda bulunan bu elementin atom ağırlığı ise 9.012182 u olarak belirlenmiştir.

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