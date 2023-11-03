Bakır metal mi ametal mi? Bakır (Cu) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Dünyada en çok kullanılan elementler arasında ilk sıralarda yer alan ve bu özelliği sebebiyle dünyanın en eski metallerden bir tanesi olarak da kabul edilen bakır elementi, ısı ve elektriği iletmedeki başarısı, kolay şekillendirilmesi gibi özellikler ile dikkat çekmektedir. Doğada kullanılabilir formda bulunan ender elementlerden biri olan bakır, ekonomi piyasaları için de önemli bir ticari meta olarak değerlendirilir. Soğuk olduğunda dahi işlenebilen bakır metal mi ametal mi? Bakır hangi element? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Elektrik ve internet hatları başta olmak üzere tüm iletim malzemelerinde sıklıkla kullanılan bakır elementi, gümüşten sonra en iletken metal olmasıyla da bilinir. Peki, bakır elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? İşte, tüm detaylar…

Bakır Hangi Metal?

Bilinen tarihi günümüzden 10000 – 11000 yıl öncesinde dayanan bakır elementi, tarih boyunca bıçak ve silah yapımında, takılarda, mücevherlerde ve çeşitli objelerin üretilmesinde sıklıkla kullanılmıştır. Tarihin her evresinde değerli bir metal olarak öne çıkan ve insanlar tarafından ilk işlenen metal olarak bilinen bakırın, kalay ile alaşım haline getirilmesi ise tarihi kaynaklara Tunç Çağı olarak geçen dönemin başlamasını sağlamıştır.

Çok yüksek bir ısı ve elektrik iletme yeteneğine sahip olan bakır elementi, bunun yanında kolaylıkla işlenebilecek kadar sünek olmasıyla da öne çıkmaktadır. Yalnızca sıcakken değil, soğuk olduğunda da kolay şekil alabilen bu element, doğada serbest bir formda bulunmaktadır.

Günümüzde çok sayıda alaşımının da kullanılmakta olduğu bakır elementi, bu özelliği sebebiyle en sık başvurulan elementlerden bir tanesi olarak dikkat çeker. Örnek vermek gerekirse bakır ve pirinç ile elde edilen alaşımlar takıların imalatında, nikel ya da alüminyum ile yaptığı alaşımlar madeni paraların basılmasında sıklıkla kullanılmaktadır.

Bakırın en çok kullanıldığı alan ise elektrik sektörüdür. Gümüş elementinden sonra en çok iletken ikinci metal olan bakır elementi bu özelliği sebebiyle, özellikle internet ve elektrik hatlarında kullanılır. Bakır ile oluşturulan bazı bileşiklerin de kullanım alanları muhteliftir. Önemli bir bileşik olan bakır asetat mantarların öldürülmesinde, bakır karbonat boyaların imal edilmesinde, bakır sülfat ise zirai ve tarımsal faaliyette kendine yer bulmaktadır.

Dünya bakır rezervlerin yaklaşık yarısı Amerika Birleşik Devletleri’nde yer almaktadır. ABD’den sonra Peru, Şili ve Rusya da bakır elementi açısından zengin kaynaklara sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye ise dünya bakır rezervlerinin yaklaşık %0.8’ine sahiptir.

Bakır Metal Mi Ametal Mi?

Bakır elementinin metal mı yoksa ametal mi olduğunu öğrenmeden önce bu iki kavramdan kısaca bahsetmek gerekmektedir. Metaller ile ametalleri birbirinden ayıran birtakım özellikler bulunur. Örnekse kolay işlenen, parlak bir görünümü olan ve elektrikle ısıyı ile ileten elementler metal; bu özellikle sahip olmayan ve kendi içinde bile bir ortaklık bulunmayan elementler ametal adı verilmektedir.

Peki, bakır metal mi ametal mi? Bakır elementi hem kolay işlenmesi hem de ısı ve elektriği iletmesi sebebiyle metaller sınıfı içinde yer almaktadır.

Bakır Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 29, kimyasal sembolü ise Cu olan bakır elementi; periyodik tablonun dördüncü periyodunun on birinci grubunda yer almaktadır. %99.95’lik oranı ile gümüşten sonra en iyi elektrik ileten metal olan bakır elementi normal şartlar altında ve oda sıcaklığında katı halde bulunmaktadır. Atom ağırlığı 63.546 u olarak belirlenen bakırın erime noktası 1084 santigrat derece; kaynama noktası ise 2560 santigrat derece olarak ölçülmektedir.

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