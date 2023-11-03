Azot metal mi ametal mi? Azot (N) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Atmosferde en bol bulunan elementler arasında yer alan ve yeryüzündeki canlılığın devamı için en gerekli elementlerden bir tanesi olan azot ya da bir diğer ismiyle nitrojen; renksiz, tatsız ve kokusuz bir gazdır. Tüm atmosferin %78,1'ini oluşturan azot elementi, atmosfer ile canlılar arasında sürekli bir dönüşüm halindedir ve bu devinime de azot döngüsü adı verilir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Gaz ve sıvı olmak üzere iki ayrı formda bulunabilen azot, geniş kullanım alanıyla da dikkat çekmektedir. Evrende en çok bulunan beşinci element de olan azot elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Azot Hangi Metal?

Renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olan azot elementi, tarihte ilk kez 1770’li yıllarda keşfedilmiştir. İlk olarak 1772 yılında Daniel Rutherford tarafından izole edilen bu elemente zararlı hava ismi verilmiş ancak daha sonra Fransız bilim insanı Lavoisier, bu element için “azote” sözcüğünü kullanmıştır. Azot elementinin bir diğer ismi olan nitrojenin ortaya çıktığı tarih ise 1790’dır. Tıpkı Lavoisier gibi Fransız bir kimyager olan Chaptal; Yunancadaki “nitron” ve “gene” sözcüklerini birleştirmiştir.

Birçok farklı elementle birleşik oluşturması ile dikkat çeken azot elementinin en önemli bileşikleri siyanür, aminoasit ve amonyaktır. Atmosferde çok yüksek miktarda bulunmasına rağmen yerkabuğunda pek fazla görülmeyen azot elementi, havadan yapılan distilasyon yöntemi ile elde edilmektedir.

Yeryüzündeki canlılık için en önemli döngülerden bir tanesi olan azot döngüsü de adından anlaşılacağı üzere bu element aracılığıyla gerçekleşmektedir. Proteinlerin oluşmasının ana aktörü olan azot elementinin atmosfer ile yeryüzündeki canlılar arasında sürekli bir döngü içinde olması, canlılığın devam etmesini sağlamaktadır.

Azot elementinin kullanım alanları ise bu elementin gaz ya da sıvı olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sıvı azotun buharlaştırılması ile elde edilen gaz azot; paketlenmiş gıdaların taze kalmasında, sıvı patlayıcıların korunmasında, paslanmaz çelikten yapılan malzemelerin üretilmesinde ve elektronik sektöründe kullanılmaktadır. Havadan distilasyon yöntemi ile üretilen sıvı azot ise gıda ürünlerinin dondurulması ve taşınması, sağlık alanında cilt yaralarının tedavisi, canlı dokuların dondurularak korunması gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak kara ve hava araçlarının lastiklerinin şişirilmesi, hassas algılama işlevi görecek olan elektroniklerin imal edilmesi ve yüksek sıcaklık termometrelerinin yapılması birçok alanda azot elementi kullanılmaktadır.

Azot Metal Mi Ametal Mi?

Şekillendirmeye yatkın olan, istendiği takdirde tel ya da levha haline getirilebilen, ısı ile elektiriği ileten elementlere metal adı verilirken; metallere has hiçbir özelliği taşımayan, erime ile kaynama noktası birbirine oldukça yakın olan ve kendi içinde bile çok fazla ortak özellik taşımayan elementlere ametal elementler adı verilmektedir.

Peki, bir önceki paragraftaki tanımlara göre azot metal mi ametal mi? Evrende en çok bulunan elementler arasında yer alan azot elementi ametaldir.

Azot Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 7, kimyasal simgesi ise N olan azot elementi; periyodik tablonun ikinci periyodunun on beşinci grubunda yer almaktadır. Ametal özellikler gösteren elementlerden bir tanesi olan normal şartlar ile oda sıcaklığında gaz halde bulunan bu elementin atom ağırlığı ise 14.0067 u’dur. Periyodik tablonun on beşinci grubunda yer alan en hafif element olarak da dikkat çeken azotun erime derecesi -210 derece olarak ölçülmüşken, kaynama noktası ise -195,795 santigrat derece olarak saptanmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO