DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞTILAR

İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmedi. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.