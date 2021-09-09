"SEN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARINDAN BİRİSİN"

Ayrılığın ardından Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutladı. Atan ise Su ile birlikte poz veren Selin Yağcıoğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmadı.

Yağcıoğlu'na seslenen ünlü oyuncu, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.

BARIŞTILAR MI?

Yağcıoğlu ise Atan'a, "Çok duygulandım, teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi. Çiftin bu diyalogu "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirirken, henüz konuyla ilgili açıklama yapmayan ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmediği görüldü.